Dybala, una presenza per agganciare Platini

TORINO- In questa stagione Paulo Dybala è tornato ad essere un elemento fondamentale nel progetto della Juventus. L’argentino sta trascinando la squadra a suon di gol verso il nono scudetto consecutivo, quello che per lui sarebbe il quinto personale. Scendendo in campo domani con il Sassuolo, inoltre, il numero 10 entrerebbe ancora di più nella storia bianconera, agganciando a quota 224 presenze un mostro sacro come Michel Platini. Nella classifica dei gol, invece, il francese è ancora distante di 9 lunghezze.

