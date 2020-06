Dybala, trattative per il rinnovo ancora ferme

TORINO- Lo straordinario gol che ha suggellato il successo della Juventus a Bologna, ha dimostrato come Paulo Dybala sia ancora un giocatore fondamentale per la squadra. Il numero 10 argentino, cresciuto molto anche sotto il profilo caratteriale, attende di capire quale sarà il suo futuro, visto che le trattative per il rinnovo sono ancora ferme. Il nuovo accordo dovrebbe essere fino al 2025, ma ci sono ancora differenze tra la richiesta e l’offerta di ingaggio, che dovrebbe comunque superare i 10 milioni.

