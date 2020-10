TORINO- Come riferito dalla stampa britannica, Manchester United e Tottenham starebbero osservando da vicino la situazione legata a Paulo Dybala. Il numero 10, ormai da diversi mesi, ha dato la sua disponibilità a rinnovare con la Juventus, ma le trattative vanno a rilento per le distanze tra le parti. L’argentino potrebbe così decidere di cambiare aria, con i due club di Premier che preparano l’assalto per gennaio.