TORINO- In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala. Il numero 10 argentino, così come la società, vorrebbe continuare la propria avventura in bianconero, ma i tempi per arrivare al rinnovo sono ancora lunghi. Nella giornata di ieri, infatti, il procuratore della Joya ha fatto ritorno in Argentina e ancora non si conoscono date per un eventuale incontro con Paratici.