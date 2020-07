Dybala si unisce a “Common Goal”: 1% dello stipendio in beneficienza

TORINO- Grande gesto di solidarietà da parte di Paulo Dybala. Come dichiarato dallo stesso numero 10 bianconero ai microfoni del quotidiano britannico The Guardian, l’argentino ha deciso di aderire al progetto “Common Goal”, in cui i calciatori doneranno l’1% del proprio stipendio in favore di un fondo di beneficienza per l’aiuto di famiglie in Argentina, Israele, Palestina, Pakistan, India e Ruanda. Una notizia accolta con grande gioia anche da Giorgio Chiellini, che già in precedenza aveva aderito a questa iniziativa.

