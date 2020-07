Dybala, si tratta ancora il rinnovo

TORINO- La Juventus torna in campo stasera allo Stadium contro la Sampdoria, ma in casa bianconera ci sono anche altri argomenti caldi. Uno di questi, come riportato da Tuttosport, è il rinnovo di Paulo Dybala, tornato ad essere un punto fondamentale della squadra dopo le voci di addio della scorsa estate. Le parti sono al momento ancora lontane, con l’entourage del giocatore che non scende dalla richiesta di 15 milioni di euro. L’offerta dei campioni d’Italia, invece, è di 10 milioni.

