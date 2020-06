Dybala, si continua a trattare il rinnovo

TORINO- Il rinnovo di Paulo Dybala è uno dei maggiori argomenti di dibattito intorno alla Juventus in questo momento. La volontà di entrambe le parti, dopo la stagione fin qui disputata dal numero 10, è quella di continuare insieme ancora a lungo. Come riportato da Sportmediaset, però, ci sarebbe ancora distanza sulle cifre. L’entourage dell’argentino vorrebbe arrivare a 15 milioni di euro, mentre la società bianconera non vorrebbe andare oltre i 12 milioni. La sensazione è quella che, nelle prossime settimane, si dovrebbe arrivare alla fumata bianca.

