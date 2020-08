Dybala, salgono le quotazioni per un posto da titolare

TORINO- Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione in vista della partita di stasera contro il Lione. Il grande punto interrogativo è l’impiego di Paulo Dybala, convocato nonostante i problemi fisici non del tutto superati. Il numero 10, in queste ultime ore, sta vedendo salire le quotazioni di un suo impiego da titolare, anche se al momento il favorito per completare l’attaco con Ronaldo e Cuadrado è sempre Higuain.

