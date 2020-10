TORINO- Tra gli argomenti di discussione principali in casa Juventus c’è il rinnovo di Paulo Dybala. Il numero 10 argentino, da ormai diversi mesi, attende di mettere nero su bianco il prolungamento del proprio contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Come riportato da La Repubblica, però, le trattative sarebbero in una fase di stallo, con il club bianconero al momento incapace di salire sopra l’offerta da 10 milioni di euro.