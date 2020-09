TORINO- Come riferito da Tuttosport, in casa Juventus procedono le trattative per il rinnovo di Paulo Dybala. L’accordo tra le due parti, però, sarebbe ancora lontano. L’attuale contratto dell’argentino è in scadenza nell’estate del 2022, ma la richiesta da 15 milioni di euro di ingaggio annui sta rallentando le trattative. Il club bianconero, infatti, non vorrebbe spingersi oltre i 12 milioni bonus compresi.