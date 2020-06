Dybala, Real e Barcellona osservano la situazione della Joya

TORINO- Il futuro di Paulo Dybala è uno degli argomenti che sta tenendo banco in casa Juventus nelle ultime settimane. Le trattative per il rinnovo dell’attaccante argentino si sono al momento bloccate, vista l’alta richiesta di ingaggio fatta dal suo entourage (15 milioni di euro). Una situazione che, secondo i media spagnoli, starebbero osservando attentamente Barcellona e Real Madrid, pronte a fare un’offerta per portare la Joya in Liga se se ne presentasse l’occasione.

