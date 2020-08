Dybala punta il Lione: possibile allenamento in gruppo oggi

TORINO- La Juventus continua a preparare la sfida al Lione che andrà in scena venerdì sera. Il grande punto interrogativo in casa bianconera è la presenza di Paulo Dybala, ancora alle prese con l’infortunio accusato in occasione della gara con la Sampdoria. Come riportato da Sky Sport, il numero 10 argentino potrebbe allenarsi parzialmente in gruppo oggi, non essendosi presentato insieme a De Sciglio e Douglas Costa, arrivati prima dei compagni per il lavoro di recupero previsto.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<