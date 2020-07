Dybala punta il Lione: già oggi in campo alla Continassa

TORINO- Archiviato il discorso scudetto, le attenzioni della Juventus sono ora rivolte sulla Champions League, in cui la squadra di Sarri dovrà ribaltare l’1-0 subito a Lione lo scorso febbraio. Una partita, quella del 7 agosto, in cui potrebbe mancare Paulo Dybala, uscito anzitempo dalla sfida con la Samp a causa di un problema muscolare. Come riferito da Sky Sport, però, il numero 10 argentino si è presentato già oggi alla Continassa, con l’obiettivo di accelerare i tempi di recupero ed essere a disposizione di Sarri.

