TORINO- Juve in ansia per le condizioni di Paulo Dybala, uscito anzitempo dalla gara con la Sampdoria per un problema muscolare. L’argentino, che ha saltato la gara di Cagliari per precauzione, non dovrebbe essere disponibile neanche per il match con la Roma, con il Lione nel mirino. Come riportato da Tuttosport, in casa bianconera c’è al momento grande fiducia sulla presenza della Joya in Champions League.

