Dybala, nuovi contatti per il rinnovo

TORINO- Dopo un’estate passata tra le voci di addio, Paulo Dybala è tornato ad essere protagonista in casa Juventus, confermandosi tra i principali uomini chiave del nono scudetto consecutivo. E ora, come riportato da Sky Sport, il club bianconero ha avviato i contatti per prolungare il contratto attualmente in scadenza tra un anno. La volontà è quella di estendere l’accordo fino al 2025, ma c’è ancora distanza tra offerta e richiesta.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<