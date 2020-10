Dybala, nuovi contatti ieri per il rinnovo

TORINO- Anche contro la Dinamo Kiev, Paulo Dybala è partito dalla panchina a causa della non perfetta condizione fisica. A tenere banco, però, è anche la situazione legata al suo rinnovo di contratto. Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri ci sarebbero stati nuovi contatti tra Paratici e l’entourage del numero 10 argentino per provare a limare le distanze tra richiesta e offerta. Situazione in via di sviluppo, si attendono novità nelle prossime settimane.