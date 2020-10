Dybala, nessun rientro anticipato in Italia

TORINO- Per via di una gastroenterite, Paulo Dybala non ha potuto disputare nemmeno un minuto delle gare in programma per l’Argentina. Come riportato dal Corriere di Torino, però, il numero 10 non rientrerà in anticipo a Torino come ipotizzato nelle ultime ore. Il giocatore, infatti, ha avuto qualche linea di febbre e, per sicurezza, rientrerà con il resto della squadra nella notte di domani a bordo dell’aereo privato di Lionel Messi. Dybala, che è stato sottoposto al tampone per il Coronavirus, è risultato negativo.