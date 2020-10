Dybala-Morata, i numeri dei due in coppia

TORINO- Contro il Verona, Andrea Pirlo dovrebbe fare affidamento sulla coppia d’attacco formata da Paulo Dybala ed Alvaro Morata. I due, come spiegato dal Corriere dello Sport, hanno disputato insieme una sola stagione (2015/16), mettendo a referto 35 gol e 18 assist (23 reti e 7 assist il numero 10, 12 reti e 11 assist lo spagnolo). Insieme, però, le statistiche non sono lusinghiere: solo due gol nelle gare contro Frosinone e Torino in Coppa Italia, messe a segno dall’ex Palermo su assist proprio del numero 9.