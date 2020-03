Dybala, l’annuncio: “Io e Oriana positivi al Covid-19”

TORINO- Paulo Dybala, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto annunciare che, sia lui che la sua fidanzata Oriana, sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus, confermando alcune voci circolate negli scorsi giorni: “Salve a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e che sia Oriana che io siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi, un saluto a tutti”:

