Dybala, il rinnovo non è più così vicino

TORINO- Negli scorsi giorni sembrava cosa ormai fatta il rinnovo di Paulo Dybala, pronto a legarsi “a vita” alla Juventus, con un ingaggio che lo avrebbe portato a superare i 10 milioni di euro. Come riportato da Tuttosport, però, la trattativa avrebbe subito qualche rallentamento nelle ultime ore, dovuta alla situazione che stiamo vivendo. Come riportato da Tuttosport, l’emergenza Coronavirus renderà infatti difficile la prossima sessione di mercato, nella quale ci saranno per lo più trattative di scambio. E il numero 10, come risaputo, è uno dei calciatori con più richieste in casa Juve…

