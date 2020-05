Dybala: “Il calcio mi manca, voglio tornare a mettermi gli scarpini e a fare gol. Quarantena? Quando sei chiuso in casa…”

TORINO- Tramite un video pubblicato in collaborazione con Adidas, Paulo Dybala ha parlato di calcio e del periodo trascorso in quarantena: “Stare in casa per tanto tempo porta a fare cose nuove, come ad esempio lo yoga, che mi ha aiutato molto. Continuo anche ad allenarmi, è importante tenersi in forma ora che non sappiamo ancora quando riprenderanno gli allenamenti. Il calcio mi manca molto, ho bisogno di tornare a giocarci con i miei compagni. Voglio tornare a mettermi gli scarpini, a fare gol, ad esultare…Non sappiamo se si potrà tornare a giocare e quindi è obbligatorio tenersi in forma, anche se giocare qui in casa da solo non è la stessa cosa. Portoghese? Avendo tanti compagni brasiliani ne ho imparato un po’, lo apprendo più facilmente dello spagnolo”.

