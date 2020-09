TORINO- Come prevedibile, Paulo Dybala è stato escluso dalla lista dei convocati della Juventus per il match di stasera con la Sampdoria. La Joya, nonostante abbia ricominciato ad allenarsi con il gruppo, non è ancora al meglio della condizione e Pirlo ha deciso di lasciarlo a riposo per evitare possibili ricadute. L’argentino potrebbe però tornare a disposizione già dalla prossima settimana, quando i bianconeri saranno ospiti della Roma domenica sera.