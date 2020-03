Dybala, familiari in isolamento in Argentina

TORINO- Dopo la notizia della positività di Paulo Dybala al Coronavirus, la mamma, il fratello Gustavo e la fidanzata di quest’ultimo sono stati prelevati e portati in isolamento in un ospedale di Cordoba. A riportarlo solo i quotidiani argentini “La Voz del Interior” e “Olè”, che parlano di decisione presa dal Ministero della Salute in seguito alla visita dei tre all’attaccante bianconero avvenuta una decina di giorni fa. Ora, dopo essere stati sottoposti al tampone, sono in attesa dei risultati.

