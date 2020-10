TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Juventus continuano le trattative per il rinnovo di Paulo Dybala. Il numero 10 argentino non conosce ancora con certezza il proprio futuro, ma ha dato precedenza alla permanenza in bianconero. Il club, dal canto suo, ha in mente di offrirgili un ingaggio da almeno 10 milioni di euro, senza però arrivare ai 15 richiesti dall’entourage del giocatore.