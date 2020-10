Calciomercato Juventus, tripletta da urlo: stanno circolando 3 nomi enormi!

Calciomercato Juventus, 3 nomi top accostati ai bianconeri

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Idee, suggestioni e voci di calciomercato non cessano con la chiusura della sessione estiva. Ne sa qualcosa la Juventus, alla quale continuano ad essere accostati tantissimi giocatori. In effetti la società bianconera si sta già proiettando al futuro e starebbe valutando diversi obiettivi. Ma in queste ore sono spuntati anche tre nomi un po’ a sorpresa e davvero molto grossi. Il primo, forse quello meno sorprendente ma sicuramente di livello assoluto, è quello di David Alaba. Il giocatore è in orbita Juve già da svariato tempo e, come riporta Tuttosport, i bianconeri ci starebbero pensando seriamente visto che il classe ’92 potrebbe svincolarsi a parametro zero a fine stagione. Occasione ghiottissima, proprio come le altre due.

La seconda suggestione porta dritta dritta in Francia, più precisamente in casa PSG. Stando a quanto riferito da calciomercato.com infatti, nel mirino di Paratici e soci potrebbe finire anche Angel Di Maria. L’argentino è un altro big internazionale con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Pure questo sarebbe dunque un colpo top a parametro zero da valutare in vista della prossima estate, anche se l’età avanzata del classe ’88 potrebbe destare qualche perplessità dalle parti della Continassa. Infine, occhio al terzo nome che potrebbe accendere le voci di calciomercato della Juventus già a gennaio.

Come riferito dal Daily Mail in Inghilterra infatti, l’Arsenal vorrebbe liberarsi al più presto di Mesut Ozil e del suo pesante ingaggio e potrebbe lasciarlo partire da svincolato già durante la prossima sessione di mercato invernale. Anche in questo caso la Juve avrebbe drizzato le antenne e sarebbe alla finestra, insieme anche ad altri club di Serie A. Suggestioni e idee che verranno valutate con calma. Anche perché sulla lista della spesa della Juventus, come accennato in apertura, ci sono molti altri nomi ancora più concreti. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA