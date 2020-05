Dybala, continua il lavoro individuale al JTC

TORINO- Il recupero di Paulo Dybala procede senza un attimo di sosta. L’attaccante argentino, dopo il via libera ottenuto negli scorsi giorni dai meidici sociali della Juventus, è tornato pienamente al lavoro in cerca della forma migliore, in attesa di nuove notizie sulla possibile ripresa del campionato. Come mostrato dai canali social ufficiali dei bianconeri, il numero 10 anche oggi era al JTC, dove ha svolto una seduta con il pallone, ovviamente indiviuale. Stesso discorso per Miralem Pjanic, anche lui presente alla Continassa: