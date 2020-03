Dybala, continua il corteggiamento di Leonardo

TORINO- Dopo le voci di un addio della scorsa estate, Paulo Dybala è tornato ad essere elemento centrale nel progetto della Juventus, ora pronta a blindarlo con il rinnovo del contratto e un ingaggio da top player. L’argentino, come riportato dalla stampa francese, è però sempre tenuto sott’occhio da Leonardo, ds del Psg, intenzionato a farne l’erede di Neymar. Secondo Goal.com ci sarebbero stati agià alcuni contratti per capire la fattibilità dell’operazione, ma la società bianconera non sembra intenzionata a trattare.

