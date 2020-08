TORINO- Mancano ormai pochi giorni alla sfida tra Juve e Lione, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una partita alla quale non vuole mancare Paulo Dybala, ancora alle prese con un problema muscolare. Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è ottimismo per vedere il numero 10 almeno in panchina, con Gonzalo Higuain che partirebbe così dal primo minuto al suo posto.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<