Dybala aspetta anche il rinnovo

TORINO – Paulo Dybala, apparso qualche giorno fa in diretta su Instagram insieme ad Alessandro Del Piero, sembrerebbe aver recuperato delle buone condizioni di salute. L’argentino è stato il terzo calciatore bianconero a contrarre il Coronavirus, e sta ancora attendendo l’esito dell’ultimo tampone per potersi definire ufficialmente guarito. Ma secondo quanto rivela Tuttosport, Dybala starebbe anche aspettando notizie dalla Juventus per un possibile rinnovo contrattuale. La sensazione è che la trattativa si possa portare avanti, e che ‘La Joya’ possa legarsi alla Juve per qualche anno ancora. L’accordo potrebbe essere ufficializzato alla ripresa delle competizioni, con Dybala costretto ad una doppia attesa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<