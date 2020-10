Dybala, anche con la Dinamo Kiev si va verso la panchina

TORINO- Come riferito da Sky Sport, Andrea Pirlo sarebbe convinto di puntare su Aaron Ramsey alle spalle del duo formato da Kulusevski e Morata per affrontare la Dinamo Kiev tra poche ore. Altra panchina probabile, quindi, per Paulo Dybala. L’argentino, convocato ma non entrato poi in campo sia a Roma che a Crotone, attende ancora di poter fare il proprio esordio stagionale, fin’ora negatogli da qualche problema fisico. Le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto sono poche.