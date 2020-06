Due squadre su Romero

TORINO – La Juventus continua a muovere le sue pedine sul mercato, tra giovani in prestito e nuovi talenti. Uno di questi è sicuramente il difensore Cristian Romero, ancora in prestito al Genoa, ma che potrebbe essere usato dai bianconeri come carta di scambio: il giocatore piace a Roma e Fiorentina con le quali la Juventus potrebbe intavolare alcune trattative di mercato inserendo il centrale come contropartita. Nel frattempo però il CFO bianconero starebbe lavorando anche ad altre grosse operazioni per il mercato in entrata. Paratici ha deciso, in arrivo ben due colpi in attacco: ecco tutti i nomi! >>>VAI ALLA NOTIZIA

