TORINO – In Casa Juventus continua a tenere banco la situazione legata a Gonzalo Higuain.

L’argentino ha un contratto con i bianconeri in scadenza a giugno 2021 e con tutta probabilità la società cercherà di piazzarlo nel prossimo mercato. Si di lui si è infatti riacceso l’interesse della Roma, con la quale Paratici é Gia in contatto per Zaniolo, e che potrebbe far vita ad un maxi scambio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<