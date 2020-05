Ds River: “Ritorno Higuain? Molto dipende da lui”

TORINO – Il caso Higuain continua a tenere banco in casa Juve. Il possibile addio dell’argentino, accostato anche al River Plate che lo lanciò nel grande calcio, fa ancora discutere. Il direttore sportivo del River, Enzo Francescoli, ha parlato della questione al quotidiano argentino Olé: “Ognuno è libero di fantasticare, ma la realtà è che con Higuain, Falcao o qualsiasi altro giocatore che milita in club europei, è sempre più difficile considerare la possibilità di un ritorno a causa delle enormi distanze economiche tra il nostro e il loro calcio. Anche se il giocatore può fare molto per tornare. Il club farà tutto il possibile, ma ci sono cose che ci sfuggono di mano. Ed è qui che insisto sul fatto che dipende molto dal giocatore”.