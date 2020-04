Ds Perugia: “Con la Juve rapporti ottimi, avviati i contatti per parlare di Nicolussi Caviglia”

TORINO- Il ds del Perugia Marcello Pizzimenti, ai microfoni de Il Messaggero, ha parlato di Nicolussi Caviglia, giocatore attualmente in prestito al club umbro dalla Juventus: “Abbiamo già fatto partire i contatti per un ulteriore anno di prestito. Crediamo molto nelle qualità del ragazzo, che avrà bisogno di un’ulteriore annata in Serie B per crescere ulteriormente, alla luce della sua giovane età. Con la Juve i rapporti sono ottimi e c’è la massima disponibilità”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<