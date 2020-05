Ds Lipsia: “Werner? Non venderemo i nostri big tanto facilmente”

TORINO- Ai microfoni di Sport1, il ds del Lipsia Oliver Mintzlaff ha fatto il punto sulle situazioni dei big della squadra, tra cui anche Timo Werner: “Con la crisi Coronavirus abbiamo altri problemi più importanti delle preoccupazioni contrattuali. Conosciamo i termini dei contratti dei nostri giocatori e per noi è fuori questione lasciare che i migliori lascino il club gratuitamente. È il caso di Timo Werner e sarà così anche per Dayot Upamecano. Dobbiamo vendere prima di comprare qualcuno, ma vedo la necessità di vendere solo in misura limitata. Abbiamo una buona squadra”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<