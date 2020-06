Ds Benevento: “Pjaca talento sfortunato. Presto per dire se sarà un nostro obiettivo”

TORINO- Pasquale Foggia, ds del Benevento ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ottogol. Il dirigente campano ha parlato dei possibili rinforzi della squadra in caso di promozione, tra cui anche Marko Pjaca: “È un calciatore mai esploso solamente a causa di infortuni molto gravi. Ha delle qualità tecniche che non si possono discutere, altrimenti non sarebbe sotto contratto con la Juventus. Molto forte, ma bisogna essere cauti nel dire che sarà un nostro obiettivo”

