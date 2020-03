Dr.Ascierto, invito a Ronaldo: “È un esempio, mi appello a lui e ad altri campioni per combattere il Coronavirus”

TORINO- Il dottor Paolo Ascierto del Pascale di Napoli, in prima fila per la lotta al Coronavirus, ha lanciato un appello a Cristiano Ronaldo attraverso le pagine di Tuttosport: “Oltre che un grande campione, Cr7 è un esempio di professionalità, abnegazione e solidarietà. Quando parlo con i mie collaboratori più giovanilo cito spesso come modello per invitare a migliorarsi sempre di più. Anche in questa circostanza così grave sta dimostrando intelligenza e sensibilità e colgo l’occasione per appellarmi a lui e ad altri campioni dello sport, del calcio. Cristiano Ronaldo è il mio idolo e che anche in questa situazione difficile si è rivelato un esempio mondiale mettendo la salute della gente davanti a tutto”.

