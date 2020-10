Douglas Costa: “Volevo vincere la Champions alla Juve. Ronaldo? Per i numeri è a un livello superiore”

TORINO- L’ex esterno della Juventus Douglas Costa, ora in prestito al Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni della BILD: “Volevo tornare a Monaco da diverso tempo, qui sono felice. Ho tenuto i contatti con i giocatori negli anni e mi fa piacere che apprezzino il mio modo di giocare. Dopo che la Juve fu eliminata lo scorso anno ho tifato per il Bayern in Champions. Volevo vincessero e ora spero accada di nuovo. Hoeness? Ho rispetto per lui, mi ha portato qui dall’Ucraina la prima volta, permettendomi di giocare con un top club. Non ho problemi con lui, è logico che negli anni abbia fatto l’interesse del suo club. La sua reazione alla mia cessione è stata normale, pensava tenessi solo ai soldi. Al posto suo avrei detto le stesse identiche cose. Juve? Un top club, uno dei migliori in Europa. Avevo altre offerte, ma volevo vincere la Champions lì. Ronaldo? Ho avuto il privilegio di giocare con tanti campioni: Neymar in Nazionale, Lewandowski al Bayern Monaco e Cristiano alla Juve. Se guardi solo ai numeri, Ronaldo per tutta la sua carriera è a un livello superiore”.