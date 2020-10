TORINO- Douglas Costa è ufficialmente tornato tra le file del Bayern Monaco, club nel quale giocherà in prestito fino al termine di questa stagione. L’esterno brasiliano, con un post pubblicato in queste ore sui propri profili social ufficiali, ha voluto scherzare in merito al suo ritorno a Monaco di Baviera: “Un fulmine non cade mai due volte nello stesso punto, eppure siamo qui!”: