Douglas Costa, sfida tra due italiani per la sua successione

TORINO- La conferma di Douglas Costa non è così scontata. La Juventus sta infatti riflettendo seriamente sulla cessione del brasiliano, la cui forma fisica non convince al massimo. Come riferito da Tuttosport, il numero 11 piace molto in Premier League e, in caso di cessione, verrebbe presumibilmente rimpiazzato da un esterno italiano. Due i nomi sul taccuino di Paratici: Federico Chiesa e Stephan El Shaarawy. Trattare con la Fiorentina per il primo non è semplice, viste le alte richieste (si parte da almeno 50 milioni di euro), mentre il secondo sarebbe disposto ad un ritorno in Italia, con il grande punto interrogativo rappresentato dall’ingaggio (16 sono attualmente i milioni da lui percepiti).