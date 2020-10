Douglas Costa: “Ritorno a casa”

TORINO – In casa Juve e in tutto l’ambiente bianconero, trapela molto entusiasmo per via della campagna acquisti registrata in questa sessione, con l’età media della rosa che, si è abbassata notevolmente. Tra le varie cessioni operate, quella che ha lasciato l’amaro in bocca più di ogni altra è legata al trasferimento di Douglas Costa al Bayern Monaco. Il brasiliano ritorna cosi in Baviera dopo tre stagioni e, manifesta tutto il suo entusiasmo sui social. Come si può vedere sul suo account Instagram infatti, l’ex bianconero ha postato una foto con indosso la maglia dei Campioni d’Europa e sotto, la seguente citazione: “Ritorno a casa”.