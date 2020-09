TORINO- La cessione di Douglas Costa rimane uno dei grandi punti interrogativi in casa Juventus. Il club bianconero vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio dell’esterno brasiliano che, però, vorrebbe ancora un’ultima chance da parte di Pirlo. Come riportato da Tuttosport, anche per questo, il numero 11 avrebbe rifiutato una ricca offerta proveniente dal Qatar, campionato ritenuto poco affascinante.