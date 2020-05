Douglas Costa pronto a tornare: ora vuole riprendersi la Juve

TORINO- Dopo i rientri di Ronaldo e Szczesny, è ora la volta di quello di Douglas Costa, che ha passato il periodo di quarantena in Brasile, così da stare vicino a sua figlia e ai suoi familiari. Il numero 11 brasiliano, nella tarda nottata italiana, ha postato un selfie in aereo (ovviamente con indosso mascherina e guanti). Il ragazzo è quindi pronto a tornare in Italia, dove dovrà lavorare duramente per poter riconquistare nuovamente la fiducia della Juve, che nelle ultime settimane sta pensando molto al suo futuro: