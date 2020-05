Douglas Costa preoccupato: “Se continua così ci vediamo l’anno prossimo”

TORINO – Douglas Costa è in Brasile, e costretto a stare lontano dai campi di gioco. In compenso il brasiliano si sta rendendo un vero protagonista del mondo social. Ieri sera, durante l’ennesima diretta, sono intervenuti diversi amici e compagni dal mondo del pallone. A Benatia, Douglas ha confessato: “Mi sa che se continua così ci rivedremo l’anno prossimo, non sappiamo ancora niente. Mi mancate tutti”. Parole di preoccupazione quelle del brasiliano, che ha mostrato tutta la sua incertezza sul rientro e sulle possibilità di ripresa dei campionati.