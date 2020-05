Douglas Costa, non si esclude la cessione

TORINO- L’avventura in bianconero di Douglas Costa potrebbe essere giunta ai titoli di coda. L’attaccante brasiliano, infatti, anche a causa dei continui infortuni, non aveva fin qui convinto in pieno la Juventus, nonostante la fiducia che mister Maurizio Sarri ripone in lui. Per questo, secondo quanto riportato da Tuttosport, non sarebbe irrealistico pensare ad un suo inserimento in qualche trattativa di scambio (i nomi più caldi, in quest’ottica, sono quelli di Icardi e Gabriel Jesus).

