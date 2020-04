Douglas Costa lavora sodo: in campo anche in Brasile

TORINO- Diversi giocatore della Juventus, in queste settimane, hanno preferito far ritorno ai propri paesi Natale per trascorrere il periodo di quarantena. Tra questi c’è anche Douglas Costa, volato in Brasile per stare vicino alla sua famiglia, senza però perdere di vista l’obiettivo. Il numero 11 bianconero, come raccontato dal Corriere dello Sport, sta continuando ad allenarsi per mantenere la forma in un campo vicino casa, sotto la supervisione del preparatore Adriano Kruel.

