Douglas Costa, la fiducia di Sarri è immutata

TORINO- Il futuro di Douglas Costa è al momento avvolto dalle incertezze. L’attaccante brasiliano potrebbe esserre giunto alla sua ultima stagione in maglia bianconera, con il suo cartellino che potrebbe essere inserito in trattative di scambio con Manchester City (per Gabriel Jesus) e Psg (per Icardi). Come riportato da Tuttosport, però, molto dipenderà dalle decisioni di Maurizio Sarri, che considera il numero 11 ancora un elemento importante del suo progetto tecnico.

