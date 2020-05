Douglas Costa, la cessione non è da escludere

TORINO- Nonostante la stima indiscussa da parte di mister Maurizio Sarri, Douglas Costa non ha convinto in pieno in questa stagione, anche a causa dei continui problemi fisici che lo tormentano da ormai più di un anno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per questo, non andrebbe esclusa una cessione del numero 11 nei prossimi mesi. Manchester United e Manchester City osservano interessate la situazione, sapendo che la Juve sta valutando attentamente il futuro del brasiliano.

