TORINO- In casa Juventus si continua a lavorare alle cessioni, in primis quella di Douglas Costa. L’esterno brasiliano, per età e problemi fisici, non è più al centro del progetto e il club bianconero è in cerca di un’offerta allettante. Come riportato dalla stampa britannica, nel futuro del numero 11 potrebbe esserci la Premier League, dove sono ormai noti gli interessi di Manchester United e Wolverhampton.