Douglas Costa e Rabiot per sbloccare Pogba

TORINO – Paul Pogba e il ritorno in bianconero. Un tormentone che continua a echeggiare nelle menti di tifosi e dirigenza di casa Juve. In quello che lo stesso Paratici ha definito un mercato fatto di scambi, si lavora anche allo scambio con il Manchester United. Stando a quanto riferisce Tuttosport, la Juve sarebbe pronta ad inserire Douglas Costa e Rabiot nell’operazione. Specialmente il brasiliano sembrerebbe riscuotere un certo gradimento da parte del club inglese, che potrebbe accettarlo di buon grado come contropartita tecnica.